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Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi, 12 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen minibüste 12 tarım işçisi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri görev yaptı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 09:05
Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi, 12 Yaralı

Konya'da Dehşet Anları: Minibüs Devrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, yol koşullarının kayganlaşması nedeniyle devrildi. Kaza sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, H.T. yönetimindeki 63 NN 953 plakalı minibüsün Konya-Hüyük kara yolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan yağış, yolu kaygan hale getirerek kazanın oluşmasına yol açtı.

Acil Müdahale

İhbarın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı tarım işçileri, ilk müdahalelerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

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