Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi, 12 Yaralı

Konya'da Dehşet Anları: Minibüs Devrildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, yol koşullarının kayganlaşması nedeniyle devrildi. Kaza sonucu 12 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Olay, H.T. yönetimindeki 63 NN 953 plakalı minibüsün Konya-Hüyük kara yolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan yağış, yolu kaygan hale getirerek kazanın oluşmasına yol açtı.
Acil Müdahale
İhbarın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı tarım işçileri, ilk müdahalelerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.