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Konya'da Tartışma Sonrası Pencereden Atlayan Kadın Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde eşinden kaçan kadın, elinde bıçakla kapıyı kırmaya çalışan kocasından kurtulmak için pencereden atladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:56
Konya'da Tartışma Sonrası Pencereden Atlayan Kadın Yaralandı

Olayın Detayları

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan olayda, Canan S. ve eşi Ahmet S. bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından Canan S., Değirmenci Mahallesi'nde bulunan evinden ayrıldı ve teyzesinin Ord. Prof. Sadi Irmak Caddesi'ndeki evine sığındı.

Bıçakla Gelen Tehdit

Ancak, Ahmet S., elinde bıçakla sığındığı eve geldi. Kapıyı kırmaya çalışan Ahmet S. nedeniyle paniğe kapılan Canan S., 2. kattaki evin penceresinden atladı. Bu cesur eylem sonucu yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Müdahalesi

Olay sonrasında polis ekipleri, kaçan Ahmet S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tartıştığı eşi elinde bıçakla sığındığı eve gelip kapıyı kırmaya...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tartıştığı eşi elinde bıçakla sığındığı eve gelip kapıyı kırmaya çalışınca pencereden atlayan kadın yaralandı. Yaralanan Canan S. olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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