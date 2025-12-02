Konya'da Tehlikeli Takip: Motosiklet Tırın Dorsesine Yaklaştı

Olayın Detayları

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezinden Ankara istikametine seyir hâlindeki hafriyat taşıyan tır'ı bir motosiklet sürücüsü peşinden takip etti.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün zaman zaman tırın dorsesinin tamponuna yaklaştığı ve bu davranışın çevredeki diğer sürücülerde endişeye yol açtığı dikkat çekiyor.

O anlar, tırın arkasında bulunan başka bir araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN PEŞİNDE İLERLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ.