Konya'da Tehlikeli Takip: Motosiklet Tırın Dorsesine Yaklaştı

Konya Selçuklu'da bir motosiklet sürücüsünün hafriyat yüklü tırı peşinden takip edip dorsesine yaklaştığı anlar, başka araçtaki cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:47
Konya'da Tehlikeli Takip: Motosiklet Tırın Dorsesine Yaklaştı

Konya'da Tehlikeli Takip: Motosiklet Tırın Dorsesine Yaklaştı

Olayın Detayları

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezinden Ankara istikametine seyir hâlindeki hafriyat taşıyan tır'ı bir motosiklet sürücüsü peşinden takip etti.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün zaman zaman tırın dorsesinin tamponuna yaklaştığı ve bu davranışın çevredeki diğer sürücülerde endişeye yol açtığı dikkat çekiyor.

O anlar, tırın arkasında bulunan başka bir araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN PEŞİNDE İLERLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YÜREKLERİ AĞZA...

KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN PEŞİNDE İLERLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ.

KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN PEŞİNDE İLERLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YÜREKLERİ AĞZA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi
6
2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri
7
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde