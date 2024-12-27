Konya'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Feci Kaza: Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. C.A. yönetimindeki 42 FET 18 plakalı tır, D-300 kara yolunda İ.E. kontrolündeki 42 APN 500 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza Sonrası Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri hızlıca intikal etti. Kaza sonucunda yaralanan sürücü İ.E. ve araçtaki A.E., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Sürücü Kurtarılamadı

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan İ.E. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.