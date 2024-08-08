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Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kadınhanı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:07
Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Konya'da Korkunç Trafik Kazası

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazanın sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, yedi kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, K.T. tarafından kullanılan 42 CYF 94 plakalı otomobilin, Konya-Kadınhanı kara yolunda Ladik Mahallesi kavşağında sola geçmek istemesi sırasında gerçekleşti. Bu esnada, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 18 AK 687 plakalı kamyonete yandan çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Kazanın ardından yapılan ilk incelemelere göre, otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan yedi kişi ise, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay yerine hızlıca jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7...

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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