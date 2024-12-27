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Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, İçinde Bebek de Var!

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i bebek toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:41
Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, İçinde Bebek de Var!

Konya'nın Akşehir İlçesinde Trafik Kazası

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın detaylarına göre, Mehmet Ç. idaresindeki 42 PH 041 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Yeşilköy Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak dağın yamacına çarptı.

İlk Yardım ve Yaralılar

Kaza ihbarının ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kazada yaralananlar arasında sürücü Mehmet Ç. ile birlikte Mert Şamil Ç. (17), Muhterem Ç. (49), Raziye Ç. (48) ve M.M.Ç. (1) bulunmaktadır.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

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