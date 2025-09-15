Konya'da Trafikte Önünü Kesen 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya Meram'da trafikte önünü kesip araca zarar verdiği ve hakarette bulunduğu iddia edilen O.İ, A.K.C, Y.S.K. ve F.G. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:32
Konya'da Trafikte Önünü Kesen 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da Trafikte Önünü Kesen 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ayrıntıları ve adli süreç

Konya Valiliği, merkez Meram ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sıkıştırdığı, araçtan inip diğer araca zarar verdiği ve içindekilere hakaret ettiği öne sürülen 4 zanlının yakalandığını açıkladı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 12 Eylül'de meydana gelen olayla ilgili görüntülerin bazı medya organlarında yer aldığı belirtildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda olayda yer aldıkları belirtilen O.İ, A.K.C, Y.S.K. ve F.G. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüpheliler hakkında "tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldığı ve adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Yetkililerin açıklaması

Açıklamada, trafikte nezaket ve görgü kurallarının hakim kılınması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa'da Nostaljik Otomobil Festivali: 600 Klasik Araç İlgi Odağı
2
Muğla İztuzu'nda "Atlas"ın Yavruları Denizle Buluştu
3
CHP Sözcüsü Yücel: 'Kurultay davalarını açanlar CHP'li değildir'
4
Tarım Desteklerine Dev Zam: Ödemeler %27 Artırıldı — 1 Ocak 2026'da Yürürlükte
5
Kütahya'da Jandarma Trafik Personelinin Şehit Olduğu Kazada Sürücü Tutuklandı
6
Sofya'nın İlk İmam Hatip Lisesi Açıldı
7
Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü