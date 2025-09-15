Konya'da Trafikte Önünü Kesen 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ayrıntıları ve adli süreç

Konya Valiliği, merkez Meram ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sıkıştırdığı, araçtan inip diğer araca zarar verdiği ve içindekilere hakaret ettiği öne sürülen 4 zanlının yakalandığını açıkladı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 12 Eylül'de meydana gelen olayla ilgili görüntülerin bazı medya organlarında yer aldığı belirtildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda olayda yer aldıkları belirtilen O.İ, A.K.C, Y.S.K. ve F.G. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüpheliler hakkında "tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldığı ve adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Yetkililerin açıklaması

Açıklamada, trafikte nezaket ve görgü kurallarının hakim kılınması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.