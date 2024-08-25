Konya'da Trajik Olay: Baba, Kızını Öldürdü, Eşini Yaraladı

Olayın Detayları

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kemaliye Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, M.Ö. (31) isimli şahıs, eşi S.Ö. ile arasında çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Bu korkunç saldırıda, çiftin 5 yaşındaki kızları D.Ö. hayatını kaybederken, anne S.Ö. yaralandı.

Acı sonuç: Küçük Kız Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılar için ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Küçük D.Ö. ve annesi S.Ö., hızla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak ne yazık ki, 5 yaşındaki kız çocuk hastanede kurtarılamadı. S.Ö.'nün ise hafif yaralı olduğu ve taburcu edildiği belirtildi.

Baba Gözaltında

Olayın ardından M.Ö. gözaltına alındı ve işlemleri devam etmekte. Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu trajik olay, hem aileyi hem de toplumu derin bir üzüntüye boğmuştur.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle eşini yaraladı, 5 yaşındaki kızını öldürdü. Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.