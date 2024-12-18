Konya'da Trajik Yangın: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Konya'da Yangın Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki bir yayla evinde gece saatlerinde çıkan yangında Zeki ve Aynur Özbay çifti hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevleri gören vatandaşlar hemen yangın ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı. Ne yazık ki, yangın sonucunda evde bulunan çiftin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangında, ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvanın da telef olduğu bilgisi edinildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.