Konya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Feci Kaza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, M.S. tarafından kullanılan 35 AHF 206 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunda seyir halindeki Mesut Çakır (51) yönetimindeki 42 BCH 89 plakalı traktörle çarpıştı.

Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan traktör, sürücüsü Çakır'ı ağır yaralı olarak yerin altında bıraktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, çarptığı yerde sıkışan traktör sürücüsünü kurtarmak için yoğun bir çalışma yürüttü.

Acil Müdahale ve Kaybedilen Hayat

Sürücü Çakır, kurtarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen talihsiz sürücü kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, bölgede dikkatleri trafiğin güvenliğine çekmekte.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.