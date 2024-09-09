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Konya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tamir sırasında traktörün altında kalan 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 22:42
Konya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Kazası Seydişehir'de Meydana Geldi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tamir sırasında hareket eden bir traktörün altında kalma sonucu, 75 yaşındaki sürücü Hüseyin Tezel yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Çavuş Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Tezel, Oğlakçı yolu üzerindeki tarlasında çalıştığı esnada traktöründe bir arıza meydana geldi. Pulluğun bozulması üzerine tamir yapmak için traktörden inen Tezel, aniden hareket eden traktörün altında kalarak feci bir şekilde hayatını kaybetti. Cenaze İşlemleri Başlatıldı

Olayın ardından bölgede bulunan güvenlik ekipleri, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Tezel’in cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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