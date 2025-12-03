Konya'da Uçak 'Gazze' Mesajıyla Şehre Gelenleri Karşılıyor

Konya Büyükşehir, Ankara Yolu'ndaki Airbus A300 uçağını 'Gazze' grafitisiyle donatarak İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:11
Airbus A300, Türk Yıldızları Parkı'nda Gazze temalı grafitiyle dikkat çekiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Filistin ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı.

Ankara Yolu'ndaki Türk Yıldızları Parkı'nda sabit olarak bulunan ve daha önce restoran olarak da kullanılan Airbus A300 tipi uçak, grafiti sanatı ile Gazze'ye destek veren bir esere dönüştürüldü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Gazze ve Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların her zaman yanında olduğunu vurguladı. Başkan Altay, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı hem yerelde hem de uluslararası platformlarda tepki gösterdiklerini belirterek, başkanlığını yaptığı UCLG'nin Dünya Konseyi'nde geçtiğimiz Ekim ayında Cities Voice for Gaza Platformu (Gazze için Şehirlerin Sesi Platformu)'na öncülük ettiklerini aktardı.

"Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz" diyen Başkan Altay, aynı duyarlılığın şehrin simgelerinden biri haline gelen uçağa yansıtıldığını ifade etti.

Altay, Ankara Yolu'na giriş yapanların artık Konya'da Gazze temalı bir sanat eseriyle karşılanacağını belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Filistin davasının yanında olmaya devam edeceklerini yineledi.

