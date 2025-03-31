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Konya'da Uçuruma Devrilen Araçta 2 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 22:48
Konya'da Uçuruma Devrilen Araçta 2 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da Uçuruma Devrilen Araç Kazasında Acı Tablo

Konya'nın Derebucak ilçesinde, bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Olay, Beyşehir-Antalya kara yolunun 48. kilometresinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Akın Y. yönetimindeki 06 R 5639 plakalı otomobil, bariyere çarparak uçuruma devrildi. Kaza yerinden hemen sonra yapılan ihbar üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Sağlık görevlileri, araçta bulunan Hatice Ünsal (46) ve Mert Ünsal (20)’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı durumdaki sürücü Akın Y. ile beraberindeki Erdoğan Ü. ve Fatma Nur Y., ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili incelemeler sürerken, olayın nedenine dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3...

Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3...

Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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