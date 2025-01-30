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Konya'da Üvey Oğlunun Kavgasına Müdahale Eden Sanığa Ağırlıklı Müebbet Hapis Cezası

Konya'da, üvey oğlunun kavgasına müdahale eden Sebahattin İ.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:05
Konya'da Üvey Oğlunun Kavgasına Müdahale Eden Sanığa Ağırlıklı Müebbet Hapis Cezası

Konya'da Üvey Oğlunun Tartıştığı Genci Öldüren Sanığa Cezası

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, üvey oğlunun tartıştığı genci öldüren sanık Sebahattin İ.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Duruşmaya tutuklu sanık Sebahattin İ., tutuksuz sanık B.Ç., taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanığın Duruşmadaki İfadesi

Olay hakkında pişmanlık duyduğunu ifade eden sanık Sebahattin İ., "Öldürme kastıyla hareket etmedim, korkutmak için yaptım. Oğlum beni o şekilde çağırınca aklım yerinden fırladı," dedi. Sanığın avukatı ise müvekkilinin korunma amacı güttüğünü öne sürdü.

Mahkemenin Kararı

İddia makamının mütalaasını tekrar ettiği duruşmada mahkeme heyeti, sanık Sebahattin İ.'yi agırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. 15 yaşındaki sanık B.Ç. ise maktulü öldürmeye iştirak ettiğine dair yeterli delil olmaması nedeniyle beraat etti.

Olayın Gelişimi

Olay, 19 Haziran 2024 tarihinde Konya'nın Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta meydana geldi. 15 yaşındaki B.Ç. ile arkadaşı Süleyman A. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.Ç'nin durumu üvey babası Sebahattin İ.'ye bildirmesi sonucu, Sebahattin İ. adrese geldiğinde Süleyman A'ya bıçakla saldırdı.

Olay sonrası ağır yaralanan genç, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanık Sebahattin İ., olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

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