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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Seydişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:08
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesi, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen bir operasyonla gündeme geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracın uyuşturucu madde taşıdığına dair aldıkları duyum üzerine hemen harekete geçti.

Operasyonda Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde

Bahçelievler Kavşağı'nda durdurulan araçta yapılan arama sonucunda, peçetelere emdirilmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Aracın içindeki 3 zanlı, G.K., M.G. ve R.K., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mahkeme Süreci

Gözaltına alınan şahıslar, emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Savcılıkta yapılan sorgulama sonrasında, zanlılardan M.G. ve G.K., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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