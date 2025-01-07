Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yapılan bu operasyon, belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, şüphelilerin yanında bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.