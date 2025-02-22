Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 54 Zanlı Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında kırıcı bir başarı elde edildi ve 54 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu ticareti yapan şebekelere karşı sürdürdükleri etkili mücadelelerini devam ettiriyor.

Operasyon Detayları

Son iki haftada, 85 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 47 fişek de bulunarak delil niteliği taşıyan maddeler toplanmıştır.

Yasal Süreç Başlatıldı

Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan Şahıslar da Yakalandı

Öte yandan, operasyonlar sırasında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan 25 kişinin de yakalandığı bildirildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, şehir genelinde uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.