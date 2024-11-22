Konya'da Üzücü Olay: Araçla Çarptığı Kişiyi Darbederek Öldüren Sanığın Yargılamasına Başlandı

Konya'da Darbe ile Ölüm Olayında Yargılama Süreci Başladı

Konya'da bir kişinin aracını kullanarak takip edip çarptıktan sonra darbederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, maktul Yıldırım Uyan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Olayın Detayları ve Sanığın İfadesi

Duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Ali Osman K., olayın bir anlık öfkeyle gerçekleştiğini, zaten öldürme kastının olmadığını iddia etti. Söz konusu sanık, maktulün mahalledeki bir insan olduğunu belirterek, "Çay ocağım var. Ocağımın önüne gelip seyyar çay satıyordu. Kendisinden korktuğum için yanına gidip uyaramadım. Sonrasında 'Ne yapmaya çalışıyorsun?' diyerek kendisini uyardım. O da bana küfür etti. Olay günü alkollüydüm. Bana küfür etmesini kendime yediremedim. Arabayla ufak bir çarpmak istedim, yere düştü" dedi.

Sanık, daha sonra maktulün elini ayağını bağlayarak arabaya bindirdiğini, kendisinden aldığı bir telefonun geri istendiğini ve Uyan'ın evinde bulunmadığını ifade etti. Olay sonrasında Uyan'ı geri döndüğünde 'buz gibi' bulduğunu ekledi.

Mahkeme Kararı ve Olayın Gelişimi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı erteledi. Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmesi sonrasında, Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K. 4 Şubat'ta gözaltına alındı. Sorgusunda, Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden sanık, tutuklandı. Uyan'ın cesedi, sanığın beyanı doğrultusunda belirlenen bir alanda toprağa gömülü halde keşfedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.