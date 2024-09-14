Konya'da Yağmur Suyu Havuzunda Ölü Bulunan Çoban

Konya'da Trajik Olay

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, Yeniceoba Mahallesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu bir kişi, yağmur suyu toplama havuzunda ölü olarak bulundu. Olay, çevre sakinlerinin durumu fark etmesiyle başladı.

İhbar ve Arama Çalışmaları

Mahalledeki vatandaşlar, yabancı uyruklu çobandan bir süredir haber alamayınca, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

Ceset Bulundu

Çobanın gün içinde yağmur suyu havuzunun çevresinde görüldüğü öğrenildi. Dalgıçların gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda çobanın suda boğulmuş olabileceğine dair izler tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset sudan çıkarıldı.

Adli Süreç Başlatıldı

Çobanın cesedi, gerekli incelemelerin yapılması için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.