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Konya'da Yangın: 2 Yaralı, 4 Ev Hasar Gördü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 4 evde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:43
Konya'da Yangın: 2 Yaralı, 4 Ev Hasar Gördü

Konya Beyşehir'de Yangın Felaketi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 4 evde ise ciddi hasar oluştu. Yangının çıktığı Doğanbey Mahallesi'nde, Havva Onuk'un oturduğu müstakil evde, elektrik prizinden kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın başladı.

Acil Ekipler Hızla Olay Yerinde

Yangının hemen ardından, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, kısa sürede yayılarak Onuk'un evinin bitişiğindeki 3 eve daha sıçradı.

Onuk'a İtfaiyeden Destek

Yangın sırasında evinde mahsur kalan Havva Onuk, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, sağlık görevlileri de hemen müdahale etti. Yangın, ekiplerin ve yurttaşların çabalarıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Önceki Yangınla Kıyaslama

Olayda 4 evde hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi. Bu tür olaylar, aynı mahallede 27 Ekim'de çıkan yangında 7 evin tamamen kullanılmaz hale gelmesi ile benzer bir durumu hatırlatıyor.

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