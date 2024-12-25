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Konya'da 'Yayabüs' Projesi ile Öğrenciler Güvenle Okula Gidiyor

Konya'da 'Yayabüs' projesiyle çocuklar bisikletle güvenle okula gidiyor. Güvenli Okul Yolları Projesi'nin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:45
Konya'da 'Yayabüs' Projesi ile Öğrenciler Güvenle Okula Gidiyor

Konya'da Güvenli Okul Yolları Projesi: 'Yayabüs'

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula güvenli bir şekilde gitmelerini amaçlayan Güvenli Okul Yolları Projesi çerçevesinde 'Yayabüs' uygulamasını hayata geçirdi. Bu yeni uygulama, özellikle küçük yaştaki öğrencilerin güvenli ulaşımına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Uygulamanın Detayları

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, söz konusu projeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla önemli projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurguladı. Karatay Cengiz Topel İlkokulu pilot okul olarak belirlenirken, bu okulun çevresinde yaya geçitleri, işaret ve levhalama çalışmaları ile araç parkını önleyici tedbirler alınmış ve hız sınırını düşürücü önlemler gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerin, ders başlangıç ve bitiş saatlerinde okul çevresindeki araç yoğunluğunu azaltacak uygulama ile okul etrafında toplanma noktasında buluşmaları sağlandı. Veliler eşliğinde, reflektörlü yelekleriyle bir otobüs mantığında topluca yürüyerek okula giden öğrencilerin güvenliği artırılıyor.

Proje Yaygınlaşıyor

Başkan Altay, ilkokullardan gelen talepler doğrultusunda 'Yayabüs' projesinin şehir genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını da belirtti. Bu sayede, öğrencilerin daha güvenli şartlarda okula ulaşması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak...

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen Güvenli Okul Yolları Projesi'nde "Yayabüs" uygulamasını hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak...

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen Güvenli Okul Yolları Projesi'nde "Yayabüs" uygulamasını hayata geçirdi.

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