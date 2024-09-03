Konya'da Yeni Obruk Oluşumu: 100 Metre Çapında Tehlike

Yeni Obruk Karapınar'da Görüldü

Konya'nın Karapınar ilçesi Mısırlı Yaylası mevkisinde, 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir yeni obruk oluştu. Olay, pancar tarlasında çalışan işçiler tarafından fark edildi.

Bölge Sakinlerinin Görüşleri

Bölge sakinlerinden Mehmet Özata, durumu aktardı: "Karapınar Mısırlı Yaylası köyündenim. Babamla konuştuktan sonra, çoban bir yerin çöktüğünü söyledi. Geldiğimizde büyük bir çöküntü gördük. Diğer obruklardan çok farklı görünüyor. Endişeliyiz."

Gece Saatlerinde Gelen Sesler

Pancar tarlasındaki işçilerden Nasir Ahmet, obruğun oluşmasıyla ilgili olarak, "Dün gece saat 02.30'da garip bir ses duydum. Sabah geldiğimde büyük bir çöküntü buldum. Çok korktuk; buradan geçmeye bile korkuyorum." diye konuştu.

Diğer Obruklar

Karapınar'da, Ekmekçi Yaylası'nda da bugün 6 metre derinliğinde 25 metre çapında bir başka obruk daha oluştu. Bu durum, bölgedeki obrukların artışıyla birlikte halk arasında endişe yaratmakta.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.