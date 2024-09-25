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Konya'da Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi

Sanayide yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konuları Konya'da düzenlenen zirvede ele alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:18
Konya'da Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi

3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi Konya'da Gerçekleştirildi

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi, sanayinin geleceği için büyük önem taşıyan konuları bir araya getirdi. Zirve, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen gibi önemli isimlerin katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Kütükcü: “Yeşil Dönüşüm Artan Bir Gündem Haline Geliyor”

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün birlikte ele alınmasının önemini vurgulayarak, “Yeşil dönüşüm, ülkemizde giderek artan bir şekilde gündemimizi meşgul ediyor. Biz OSBÜK olarak, kurumsal düzeyde Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurduk ve burada organize sanayi bölgelerimize rehberlik etmek için çalışıyoruz” dedi.

Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri

Kütükcü, Türkiye'de toplam 403 organize sanayi bölgesi bulunduğunu ve bunların 282'sinin aktif olarak işletme aşamasında olduğunu belirterek, “Ülkemizin sanayi üretiminin %45'i bu bölgelerde gerçekleştiriliyor ve 2.7 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükeğen: “Yeşil Dönüşüm İhracat İçin Kritik”

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de, Konya'nın 12 organize sanayi bölgesi ve 120'den fazla sanayi sitesi ile Türkiye'nin sanayi üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Büyükeğen, “Konya, geniş sektörel çeşitliliği ile 195 ülkeye 3.3 milyar doların üzerinde ihracat yapmaktadır. Yeşil dönüşüm süreci, Avrupa'nın belirlediği hedefler doğrultusunda rekabet gücümüzü korumak için elzemdir” açıklamasında bulundu.

Oturumda Tespit Edilen Temalar

Zirvenin moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ üstlendi. Oturumda Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten de yeşil dönüşüm konusunda görüşlerini paylaştı.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik...

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde, sanayide yeşil dönüşüm süreci ele alındı.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik...

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde, sanayide yeşil dönüşüm süreci ele alındı.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik...

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde, sanayide yeşil dönüşüm süreci ele alındı.

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