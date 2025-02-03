Konya'da Yıkılma Tehlikesi Nedeniyle İki Bina Boşaltıldı

Yıkılma Tehlikesi Nedeniyle Boşaltılan Binalar

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi'nde, 5 katlı iki bina içerisinde oluşan çatlaklar nedeniyle güvenlik tedbirleri alındı. Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'ta bulunan Derya Sitesi D1 ve D2 blokları, yaşam tehlikesi oluşturması dolayısıyla boşaltıldı.

Güvenlik Şeridi ve Mühürleme

Olay yerine ulaşan emniyet ekipleri, bahsedilen binaların etrafına güvenlik şeridi çekti ve binaları mühürledi. Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Levenet Karakaya, boşaltılan her iki blokta toplamda 20 daire bulunduğunu ve yaklaşık 70 kişinin bu binalarda yaşadığını ifade etti.

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Boşaltılan binalardan birinin birinci katında yaşayan Halil İbrahim Erdal, 2 yıl önce aldığı dairede gördüğü yarıklar üzerine yetkililere durumu ilettiğini belirtti: "Eve geldiğimde inanılmaz yarıklar gördüm. Tehlike olduğunu arz ettim. İncelediler." Erdal, yan blokta da benzer sorunlar yaşandığını ekledi.

Karatay ilçesindeki Durum

Benzer bir durumda, Konya'nın Karatay ilçesi'nde de yıkılma tehlikesi bulunan iki bina, zemin kattaki iş yerlerinde ara duvarların kaldırılması sonucu boşaltıldı ve mühürlendi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 5 katlı iki bina çatlakların oluşması nedeniyle boşaltıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 5 katlı iki bina çatlakların oluşması nedeniyle boşaltıldı.