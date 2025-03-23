Konya'da Yıkım Sırasında 6 Katlı Bina Çöktü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bir bina yıkım sırasında aniden çöktü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:51
Konya'da Yıkım Sırasında 6 Katlı Bina Çöktü

Konya'da Yıkım Anında Çöken Bina Panic Yaratmıştır

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Musalla Bağları Mahallesi'nde yer alan Hacıoğlu Apartmanı, yıkım işlemi sırasında kontrollü bir şekilde çöktü. Olay, Telgrafçı Hamdibey Caddesi'nde meydana geldi. Çöküşü fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bölgeye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltıldığı belirtildi. Yıkım sırasında meydana gelen çökme, çevre halkında büyük bir korku yarattı.

Telgrafçı Hamdibey Caddesi, yıkım sonrasında araç trafiğine kapatıldı ve yayalar kontrollü bir şekilde yolun karşısına geçirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, yan binalarda hasar tespit çalışmaları yaptı.

Olayın anı, yan binadaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin içinde bulunanların çöküş anında yaşadığı panik anları net bir şekilde görülebiliyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP, 23 Mart'ta Ön Seçim İçin 5.600 Sandık Kuracak
2
Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti: Türk Televizyonuna Damga Vuran İsim
3
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Gençlere Sokağa İnenlere Sert Tepki
4
Eminönü'nde Denize Düşen Kişinin Kurtarılması Kamerada
5
İBB ve Beylikdüzü’nde Başkan Vekili Seçimi Tarihi Açıklandı
6
Ağrı'da Hurdacıda Patlama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
İBB'deki Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Son Durum

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!