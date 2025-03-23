Konya'da Yıkım Sırasında 6 Katlı Bina Çöktü

Konya'da Yıkım Anında Çöken Bina Panic Yaratmıştır

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Musalla Bağları Mahallesi'nde yer alan Hacıoğlu Apartmanı, yıkım işlemi sırasında kontrollü bir şekilde çöktü. Olay, Telgrafçı Hamdibey Caddesi'nde meydana geldi. Çöküşü fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bölgeye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltıldığı belirtildi. Yıkım sırasında meydana gelen çökme, çevre halkında büyük bir korku yarattı.

Telgrafçı Hamdibey Caddesi, yıkım sonrasında araç trafiğine kapatıldı ve yayalar kontrollü bir şekilde yolun karşısına geçirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, yan binalarda hasar tespit çalışmaları yaptı.

Olayın anı, yan binadaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin içinde bulunanların çöküş anında yaşadığı panik anları net bir şekilde görülebiliyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü.