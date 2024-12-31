Konya'da Yılbaşı İçin 4.409 Kolluk Kuvveti Görevde

Konya'da Yılbaşı Tedbirleri Alınıyor

Konya Valisi İbrahim Akın, bu yılbaşı gecesi şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 4 bin 409 kolluk kuvvetinin görev başında olacağını açıkladı. Vali Akın, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Kolluk Kuvvetlerinin Dağılımı

Akın, yapılan planlamalar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda toplam 1232 ekip ile 4 bin 409 kolluk personelinin görev alacağını ifade etti. Emniyet Müdürlüğü’nden 802 ekip ve 2 bin 782 personel, Jandarma Komutanlığı’ndan ise 430 ekip ve 1.627 personel görev yapacak.

Güvenlik Önlemleri ve Kontroller

Vali Akın, özellikle hırsızlık ve kapkaç gibi olaylara karşı meydanlarda, eğlence mekanlarında ve pazar yerlerinde yaya ve motorize devriye sayısının artırılacağını vurguladı. Ayrıca, pasaport ve benzeri belgeleri olmayan yabancıların seyahatlerine yönelik kontrollerin de sıkılaştırılacağını söyledi.

Trafik Tedbirleri ve Sağlık Hizmetleri

Oluşabilecek trafik yoğunluğu için gerekli önlemlerin alınacağını belirten Akın, kentte 103 acil sağlık hizmetleri istasyonu kurulacağını, 309 personel ve 103 ambulans ile vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini aktardı.

Trafik Kurallarına Uymak Hayati Önem Taşıyor

Akın, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu. Hava koşullarına bağlı olumsuz durumların yaşanabileceğini belirten Vali Akın, alkollü araç kullanmaktan kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladı. Alkol denetimlerine ağırlık verileceğini söyleyen Akın, tüm bu tedbirlerin amacıyla vatandaşların yeni yılı huzur içinde karşılamalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Vali Akın, tüm Konya halkına saygı ve hoşgörü çerçevesinde bu özel geceyi kutlamalarını önerdi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 4 bin 409 kolluk kuvvetinin görev başında olacağını söyledi.