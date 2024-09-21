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Konya'da Yol Kenarında Ceset Bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında bulunan cesedin 44 yaşındaki Ayhan Çelik'e ait olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:05
Konya'da Yol Kenarında Ceset Bulundu

Konya'da Trajik Bir Olay

Konya'nın Kulu ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay, refüjdeki süs bitkilerinin altında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine meydana geldi.

Olay Yeri İncelemeleri

Hızla olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı olay yerinde detaylı incelemeler yaptı.

Cenazenin Kimliği Belirlendi

Yapılan incelemeler ve kimlik tespiti sonucunda cesedin 44 yaşındaki Ayhan Çelik'e ait olduğu öğrenildi. Çelik'in vücudunda herhangi bir darp veya yaralanma izine rastlanmadığı bildirildi. Cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma süreci devam etmekte olup, detaylı araştırmalar yapılmaktadır.

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Cenaze, incelemelerin...

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Cenaze, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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