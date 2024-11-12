Konya'da Zemin Katında Çökme: Bina Boşaltıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı bir binanın zemin katında kısmi çökme olayı yaşandı. Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak'ta bulunan binada, Ayşe T.'ye ait dairenin mutfak kısmı bodrum kata çöktü.

Olayın ardından, ihbar yapılması üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, daire sahibini ve onun iki çocuğunu güvenli bir şekilde tahliye etti.

Binada yaşayan diğer bireylerin de güvenliği için tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Olay yerinde bulunan Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri ise binayı tedbir amaçlı mühürledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.