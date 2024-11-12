DOLAR
34,36 -0,18%
EURO
36,56 0,06%
ALTIN
2.884,13 0,39%
BITCOIN
3.033.726,6 -1,59%

Konya'da Zemin Katında Çökme: Bina Boşaltıldı

Konya Seydişehir'de 4 katlı bir binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi, ekipler tahliye işlemlerine başladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 08:48
Konya'da Zemin Katında Çökme: Bina Boşaltıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı bir binanın zemin katında kısmi çökme olayı yaşandı. Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak'ta bulunan binada, Ayşe T.'ye ait dairenin mutfak kısmı bodrum kata çöktü.

Olayın ardından, ihbar yapılması üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, daire sahibini ve onun iki çocuğunu güvenli bir şekilde tahliye etti.

Binada yaşayan diğer bireylerin de güvenliği için tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Olay yerinde bulunan Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri ise binayı tedbir amaçlı mühürledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi....

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi....

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.

İLGİLİ HABERLER

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Kasım 2024: Gündemdeki Önemli Olaylar ve Etkinlikler
2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 7 Yerleşkesine 1071 Fidan Dikti
3
Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
4
UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan Belediyelere Yönelik Açıklamalar
5
Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
Kamikaze İHA'larla ABD Üssüne Saldırı
7
Gözleri yıllar sonra açılan kadın gördüklerine inanamadı

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak