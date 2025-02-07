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Konya'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:27
Konya'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde gerçekleşen kaza, hafif ticari araç ile 2 otomobilin karışması sonucu oluştu. Olayla ilgili ilk ihbarın yapılmasının ardından jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine intikal etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Dursun Yılma ve Mustafa Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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