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Konya'da Zincirleme Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Konya'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:29
Konya'da Zincirleme Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Konya'da 8 Aracın Karıştığı Kazada 8 Yaralı

Konya'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Ilgın kara yolunun 6. kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşirken, 8 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmemiştir.

Trafik Akışı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kazanın ardından, trafik aksamaması için araçların yoldan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sürmektedir. Bölgedeki sürücülerin tedbirli olmaları ve sis nedeniyle hızlarını azaltmaları önemle tavsiye edilmektedir.

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