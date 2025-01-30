Konya'daki Bina Çökmesi Olayında Yeni Gelişme: Bir Şüpheli Daha Tutuklandı

Konya'da Bina Çökmesi Davasında Yeni Tutuklama

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan 4 katlı Taşoluk Apartmanı, 24 Ocak 2023 tarihinde çökmüş ve olayda 3 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü sırada, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda bir şüpheli daha tutuklandı.

Adnan T. Gözaltına Alındı

İnşaat sorumlusu olduğu öne sürülen Adnan T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde gerekli işlemleri tamamlanan Adnan T., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Soruşturma Derinleşiyor

Olayla ilgili daha önce Kazım F. (balıkçı dükkanı işletmecisi), Kemal Ö. (eski kahvehaneci), Hakkı İ., Mehmet P. (dükkan sahipleri), Tuncer D. (iç mimar) ve Volkan D. (tadilat işini yapan) tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda sorumluluğu bulunan kişileri tespit etmek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Olayın kurbanı olan 2 kişi ise enkaza ulaşan ekipler tarafından kurtarılamamıştı. Soruşturmanın seyrini etkileyebilecek detaylar ve daha fazla bilgi için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.