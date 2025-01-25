DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.728.061,96 0,64%

Konya'daki Bina Çöküşünde Acı Son: Bakan Yerlikaya Açıklama Yaptı

Konya'daki çöken binadan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:20
Konya'daki Bina Çöküşünde Acı Son: Bakan Yerlikaya Açıklama Yaptı

Konya'daki Bina Çöküşünde Acı Bilgilendirme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen bina çöküşü sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Olayda, iki kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarılmasının ardından, arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını duyurdu. Yerlikaya, "Biz şu andan itibaren arama kurtarmayı bırakıyoruz. Yeni bir aşamaya, yani kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz. Kontrollü şekilde buradan enkazı kaldıracağız ve bu çalışmalarımızı bitireceğiz" dedi.

Olayın Detayları

Olay, Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Taşoluk Apartmanı'nda gerçekleşti. Yerlikaya, çökme olayının ardından itfaiye ve AFAD gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 6 dakika içinde olay yerine ulaştığını açıkladı. "Hiç durmadan, soluklanmadan, dinlenmeden, uyumadan oradaki canları kurtarmak noktasında arkadaşlarımız cansiparane çalıştılar" dedi.

Kaybolan ve Kurtarılanlar Hakkında Bilgiler

Bakan Yerlikaya, olay sonrası yapılan çalışmalarla burada yaşayan 79 kişinin belirlendiğini ve her birinin iletişime geçildiğini ifade etti. Çökme anında binadan çıkan 2 kişinin yanı sıra 5 kişinin enkaz altında olduğu tespit edildi. Arama kurtarma ekipleri, sismik radar ve köpekler kullanarak, enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ünü sağ olarak kurtarmayı başardı.

İhbar ve Gözaltı İşlemleri

Yerlikaya, enkaz altında olduğu düşünülen 5 kişiden üçünün kurtarıldığını, 2 kişinin ise vefat ettiğini belirtti. Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığına dikkat çekildi.

Teşekkür ve Temenniler

Arama kurtarma çalışmalarına katılan 57 ekibe teşekkür eden Yerlikaya, "Bu afetlerden Konya'mızı, ülkemizi, tüm insanlığı Cenabıallah korusun. Tüm Konyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

İLGİLİ HABERLER

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Eskrimci Derin Rüyam Kamiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Özyeğin Üniversitesi'nden Kartalkaya Oteli Yangınında Kaybedilen Dekan ve Kızına Taziye Mesajı
3
Hindistan ve Endonezya'dan Stratejik İşbirliği Anlaşmaları
4
Erdoğan: Terör Belasına Son Verdikten Sonra Hedeflerimize Koşacağız
5
Bağcılar'da Yanlışlıkla Bıçaklanan Veysel Şirin Hayatını Kaybetti
6
Alanya'da Kamyonetle Çarpışan Otomobil İş Yerine Girdi
7
SOLOTÜRK, Antalya'da Heyecan Verici Eğitim Uçuşlarına Devam Ediyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!