Konya'daki Bina Çöküşünde Acı Son: Bakan Yerlikaya Açıklama Yaptı

Konya'daki Bina Çöküşünde Acı Bilgilendirme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen bina çöküşü sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Olayda, iki kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarılmasının ardından, arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını duyurdu. Yerlikaya, "Biz şu andan itibaren arama kurtarmayı bırakıyoruz. Yeni bir aşamaya, yani kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz. Kontrollü şekilde buradan enkazı kaldıracağız ve bu çalışmalarımızı bitireceğiz" dedi.

Olayın Detayları

Olay, Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Taşoluk Apartmanı'nda gerçekleşti. Yerlikaya, çökme olayının ardından itfaiye ve AFAD gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 6 dakika içinde olay yerine ulaştığını açıkladı. "Hiç durmadan, soluklanmadan, dinlenmeden, uyumadan oradaki canları kurtarmak noktasında arkadaşlarımız cansiparane çalıştılar" dedi.

Kaybolan ve Kurtarılanlar Hakkında Bilgiler

Bakan Yerlikaya, olay sonrası yapılan çalışmalarla burada yaşayan 79 kişinin belirlendiğini ve her birinin iletişime geçildiğini ifade etti. Çökme anında binadan çıkan 2 kişinin yanı sıra 5 kişinin enkaz altında olduğu tespit edildi. Arama kurtarma ekipleri, sismik radar ve köpekler kullanarak, enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ünü sağ olarak kurtarmayı başardı.

İhbar ve Gözaltı İşlemleri

Yerlikaya, enkaz altında olduğu düşünülen 5 kişiden üçünün kurtarıldığını, 2 kişinin ise vefat ettiğini belirtti. Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığına dikkat çekildi.

Teşekkür ve Temenniler

Arama kurtarma çalışmalarına katılan 57 ekibe teşekkür eden Yerlikaya, "Bu afetlerden Konya'mızı, ülkemizi, tüm insanlığı Cenabıallah korusun. Tüm Konyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.