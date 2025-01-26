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Konya'daki Çöken Bina Sonrası Cadde Yeniden Trafiğe Açıldı

Konya'daki çöken bina sonrası Beyşehir Caddesi tekrar trafiğe açıldı, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:12
Konya'daki Çöken Bina Sonrası Cadde Yeniden Trafiğe Açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde gerçekleşen üzücü bina çöküşü olayının ardından, Beyşehir Caddesi tekrar trafiğe açıldı. Selçuk Mahallesi'ndeki binanın enkazı, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hızla kaldırıldı ve ardından bölge polis bariyeriyle koruma altına alındı.

Caddenin iki gün boyunca kapalı kalmasının ardından, bölge sakinleri ve sürücüler için caddenin yeniden açılması büyük bir rahatlama kaynağı oldu.

Cenazeler Ülkelerine Gönderildi

Olayda hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri hakkında bilgi veren Selçuk Mahallesi Muhtarı Mehmet Cırık, cenazelerin Hatay'a nakledilerek oradan Suriye'ye gönderildiğini belirtti. Cırık, bölgede yaşanan olayın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını ve evlerini kaybeden ailelere yeni konut bulma çabasında olduklarını ifade etti.

Cırık, olaya dair hislerini, "Olay olduğunda camiden yeni çıkmıştık. Büyük bir gürültü geldi. Koşarak o yöne doğru gittik. Binanın çöktüğünü gördük. Sanki kıyamet kopmuş gibiydi. Allah bize böyle acıları tekrar yaşatmasın. Mahallemize, şehrimize, ülkemize geçmiş olsun. Gerçekten acı bir olay oldu,” diyerek özetledi. Ayrıca, çöken binadan üç kişi yaralı kurtarıldı ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu öğrendiklerini de vurguladı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın bulunduğu cadde, enkazın kaldırılmasının...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın bulunduğu cadde, enkazın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Selçuk Mahallesi'ndeki binanın enkazının Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılması sonrasında bölge polis bariyeriyle korumaya alındı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın bulunduğu cadde, enkazın kaldırılmasının...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın bulunduğu cadde, enkazın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Selçuk Mahallesi'ndeki binanın enkazının Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılması sonrasında bölge polis bariyeriyle korumaya alındı.

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