Konya'daki Müzik Hackathonu'nda Ödüller Dağıtıldı

Konya'da Müzik Hackathonu Heyecanı

Konya'da, Genç Kültür Kart tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Müzik Hackathonu'nda, üniversite öğrencileri yeteneklerini sergiledi.

Etkinlik Detayları

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği etkinlik, Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Bu organizasyon, Türkiye'nin genç yeteneklerine ilham vermek amacıyla planlandı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Müziğe tutku duyan gençlerin bir araya geldiği bu etkinlikte, çeşitli ödüller açıklandı. En iyi söz ödülü Mofongolar grubuna, en iyi beste ödülü ise Karanfil grubuna verildi. Ayrıca, en iyi grup performansı ödülü Kadavra grubuna layık görüldü.

Jüri Özel Ödülleri

Jüri özel aranje ödülü ise Ludovico ve Dementia Band grupları arasında paylaştırıldı. Gençlerin yaratıcılıklarını ve müzikal yeteneklerini sergilediği bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.