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Konya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ilgın'da çıkan orman yangını 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:32
Konya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Ilgın ilçesindeki Gökçeyurt Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Yangın ihbarı üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Belediyesi ve Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından seferberlik ilan edildi. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahaleler ile yangının yayılması engellendi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yangın, yaklaşık 5 saat süren yoğun bir mücadele sonucunda kontrol altına alınmış olsa da bölgede yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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