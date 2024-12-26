Konya'daki Selçuklu Mezarlığında Mezar Taşları Restore Ediliyor

Konya'da, Selçuklu dönemine ait pek çok türbe ve hankahın bulunduğu Musalla Mezarlığı'nda, mezar taşlarının restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Konya'nın binlerce yıl süresince birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Önemli değerlerimizi geleceğe taşımak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz," dedi.

Musalla Mezarlığı'nın, Konya'nın en eski ve en büyük mezarlıklarından biri olduğunu vurgulayan Altay, "Burada çok sayıda şehit mezarı ve Türkiye Selçuklu dönemine ait hankahlar yer almakta. Ayrıca, İslam dünyasının en büyük mantıkçılarından Kadı Siraceddin Urmevi'nin türbesi ile 'Sirac Bağı' olarak bilinen bahçesi de bulunmaktadır. Bununla birlikte, Evhaüddin Kirmani, Şeyh Halili ve Şeyh Şücaeddin gibi önemli Selçuklu ve Osmanlı dönemi türbeleri ve etraflarındaki mezar taşları bu alanda yer almakta. Musalla Mezarlığı, Ahlat'tan sonra Türkiye Selçuklu Mezarlıkları'nın en önemli alanlarından biridir," diye konuştu.

Musalla Mezarlığı'nın 1988 yılında Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındığını hatırlatan Altay, "Aşınan mezar taşlarını restore ederek tarihe önemli bir katkı sağlıyoruz. Musalla Mezarlığı, Türk-İslam tarihi açısından manevi değeri yüksek bir alandır. Bu tür mekanlar, ulusumuzun geçmişte ödediği bedelleri ve bu toprakların kıymetini anlamamız açısından eşsiz birer hatırlatıcıdır. Bu mirası koruyarak, tarihimize ve şehrimize sahip çıkmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Konya'da Selçuklu dönemine ait çok sayıda türbe ve hankahın (tekke) bulunduğu Musalla Mezarlığı'nda, mezar taşlarının restorasyonu gerçekleştiriliyor.

Konya'da Selçuklu dönemine ait çok sayıda türbe ve hankahın (tekke) bulunduğu Musalla Mezarlığı'nda, mezar taşlarının restorasyonu gerçekleştiriliyor.