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Konya'daki Sis Tabakası Dronla Görüntülendi

Konya'da etkili olan sis bulutu, dronla görüntülendi; görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, trafik aksaklıkları yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:35
Konya'daki Sis Tabakası Dronla Görüntülendi

Konya'da Dronla Görüntülenen Sis Manzarası

Konya'da gökyüzünü kaplayan sis tabakası, dron ile kaydedildi. Kent merkezinde etkili olan bu sis bulutu, zaman zaman yoğunluğunu artırarak dikkat çekiyor.

Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Özellikle sabah saatlerinde şehrin üzerinde oluşan yoğun sis, yer yer 30 metreye kadar düşen görüş mesafesi ile trafik akışını da olumsuz etkiledi. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiren bir risk oluşturuyor.

Sis Manzarası Havadan Görüntülendi

Havadaki görüntüler, şehirdeki sisin yarattığı estetik ve gizemli atmosferi gözler önüne seriyor. Dronla çekilen görüntüler ise bu doğal olayı farklı bir perspektiften gözlerimize sunuyor.

Bölgede etkili olan sis bulutu, şehrin genel havasını etkilerken, trafikte de aksamalara neden olmaya devam ediyor.

Konya'da gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

Konya'da gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

Konya'da gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

Konya'da gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

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