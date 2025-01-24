Konya'daki Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Yaralı

Konya'da Feci Trafik Kazası

Konya'da, park halindeki tıra çarpan bir kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı korkunç trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 APA 376 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı. Bu sırada, Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarparak kazanın büyümesine neden oldu.

Olay Yerinde Geniş Güvenlik Önlemleri

Çevredekilerin yaptığı ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda, otobüs içerisindeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.