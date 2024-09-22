Konya'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Üzücü Trafik Kazası

Konya’da gerçekleşen bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı. Olay, Konya - Seydişehir karayolu üzerinde meydana geldi.

Kaza Detayları

O.G. (37) yönetimindeki 42 FBH 46 plakalı otomobil, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı. Olayı görenlerin hemen ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü O.G. ve araçta bulunan yolcular; A.C. (27), Mustafa S. (40) ve S.T. (36), ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa S., Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.