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Konya'daki Tur Otobüsü Kazasında Sürücüye 10 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Konya'da bir otobüs kazasında 6 kişinin ölümüne sebep olan sürücü, 'taksirle öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:35
Konya'daki Tur Otobüsü Kazasında Sürücüye 10 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Konya'da Ölümlü Otobüs Kazasının Ardından Cezai Süreç Başladı

İzmir'den Kapadokya'ya giden bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, otobüs sürücüsü Metin Ç.'ye "taksirle öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Duruşmada Taraflar Sesini Yükseltti

Duruşmaya, tutuklu sanık Metin Ç. ile taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatları, kazada ölenlerin aileleri adına sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu ve olay günü hız sınırını aşmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Son sözünü söyleyen Metin Ç., "Beraat etmek istiyorum," ifadelerini kullandı.

Kaza Detayları ve Sonuçları

Metin Ç.'nin idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüs, geçen yıl 19 Şubat’ta Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrildi. Bu trajik kazada 6 kişi hayatını kaybetti ve 41 kişi yaralandı. Mahkeme, yapılan itirazları değerlendirip cezanın verilmesine karar verdi.

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