Konya'dan Filistin'e Destek: Öğrencilerden Anlamlı Açıklama

Öğrencilerden Filistin'e Destek Açıklaması

Konya'da, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi koordinasyonuyla "Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında" sloganı altında bir araya gelen öğrenciler, Filistin halkına desteklerini gösterdi.

Filistinli Çocukların Yaşadığı Zorluklar Vurgulandı

Kültürpark'ta organize edilen etkinlikte, 14 yaşındaki Salih Satılmış, açıklama metnini okuyarak Filistin'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Satılmış, "Bir çocuk olarak kendimi Filistinli bir çocuğun yerine koyuyor ve diyorum ki: Ben Filistinli bir çocuğum. Filistin'de doğdum, büyüdüm. Doğduğum gün tanıştım savaşla, bomba sesleriyle ve doğduğum gün tanışamadım annemle. Doğduğum gün, doğduğum hastane bombalandı ve ben kurtuldum, annem ise şehit oldu. Asıl kurtulan ben miydim, yoksa annem mi?" ifadelerini kullandı.

Bu duygusal açıklama ile Salih, Filistinli çocukların yaşadığı acıları ve evrensel sorunları dile getirdi. "Ben Filistinli çocuk. Oyuncak nedir bilmedim. Arkadaşlarımla 'şehitcilik' oynadık. Her gün birimiz şehit olduk, hem oyunda hem gerçek hayatta. Okulum var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü bombalar okullara da düşüyor ve biz okulsuz kalıyoruz." diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Satılmış, metninde aynı zamanda Filistinli çocukların doğduğu günden itibaren vatanlarından mahrum bırakılmaya çalışıldığını ve Müslümanların sessiz kaldığını ifade ederek, "Çocuk yüreklerimizle yetişkin yüreklere haykırıyoruz. Kudüs, Filistin'in başkentidir." şeklinde konuştu.

Öğrenciler, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi koordinesinde "Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında" sloganıyla Filistin’e destek amacıyla bir araya geldi.

Öğrenciler, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi koordinesinde "Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında" sloganıyla Filistin’e destek amacıyla bir araya geldi.