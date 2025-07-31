DOLAR
40,59 0%
EURO
46,43 -0,11%
ALTIN
4.309,67 -0,92%
BITCOIN
4.816.039,1 -1,35%

Konya'dan Filistin'e Destek: Öğrencilerden Anlamlı Açıklama

Konya'da öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla 'Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında' sloganıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 14:21
Konya'dan Filistin'e Destek: Öğrencilerden Anlamlı Açıklama

Öğrencilerden Filistin'e Destek Açıklaması

Konya'da, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi koordinasyonuyla "Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında" sloganı altında bir araya gelen öğrenciler, Filistin halkına desteklerini gösterdi.

Filistinli Çocukların Yaşadığı Zorluklar Vurgulandı

Kültürpark'ta organize edilen etkinlikte, 14 yaşındaki Salih Satılmış, açıklama metnini okuyarak Filistin'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Satılmış, "Bir çocuk olarak kendimi Filistinli bir çocuğun yerine koyuyor ve diyorum ki: Ben Filistinli bir çocuğum. Filistin'de doğdum, büyüdüm. Doğduğum gün tanıştım savaşla, bomba sesleriyle ve doğduğum gün tanışamadım annemle. Doğduğum gün, doğduğum hastane bombalandı ve ben kurtuldum, annem ise şehit oldu. Asıl kurtulan ben miydim, yoksa annem mi?" ifadelerini kullandı.

Bu duygusal açıklama ile Salih, Filistinli çocukların yaşadığı acıları ve evrensel sorunları dile getirdi. "Ben Filistinli çocuk. Oyuncak nedir bilmedim. Arkadaşlarımla 'şehitcilik' oynadık. Her gün birimiz şehit olduk, hem oyunda hem gerçek hayatta. Okulum var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü bombalar okullara da düşüyor ve biz okulsuz kalıyoruz." diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Satılmış, metninde aynı zamanda Filistinli çocukların doğduğu günden itibaren vatanlarından mahrum bırakılmaya çalışıldığını ve Müslümanların sessiz kaldığını ifade ederek, "Çocuk yüreklerimizle yetişkin yüreklere haykırıyoruz. Kudüs, Filistin'in başkentidir." şeklinde konuştu.

Öğrenciler, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi koordinesinde "Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında"...

Öğrenciler, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi koordinesinde "Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında" sloganıyla Filistin’e destek amacıyla bir araya geldi.

Öğrenciler, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi koordinesinde "Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında"...

Öğrenciler, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi koordinesinde "Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında" sloganıyla Filistin’e destek amacıyla bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor
2
Uzlaştırma Yöntemi ile 1.7 Milyondan Fazla Dosyada Çözüm Sağlandı
3
Uysal'dan Babacan'a Ziyaret: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Konuşuldu
4
Konya'dan Filistin'e Destek: Öğrencilerden Anlamlı Açıklama
5
Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor
6
ABD'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Cenaze Namazı Kılındı
7
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam