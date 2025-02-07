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Konya'dan Malatya'ya Depremzedelere Destek: 100 Nişanlı Çift İçin Yardım Gönderildi

Konya'dan Malatya'ya depremzede 100 nişanlı çifte yardım malzemeleri yola çıktı. Proje, aile kurulumuna destek amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:29
Konya'dan Malatya'ya Depremzedelere Destek: 100 Nişanlı Çift İçin Yardım Gönderildi

Konya'dan Malatya'ya Yardım Eli

Konya'dan Malatya'ya gönderilen yardımlar, depremzede 100 nişanlı çift için önemli bir destek sunuyor. Tırlarda, kıyafet, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünleri gibi ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

Mehir Vakfı'ndan Destek Açıklaması

Uğurlama töreninde konuşan Mehir Vakfı Konya İl Temsilcisi Abdullah Şafak, deprem bölgesindeki nişanlı çiftlere yönelik destek çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yardımların Malatya ve 13 ilçe dahilinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.

Şafak, tırlarda toplamda 19 milyon lira değerinde, 130 kalemden oluşan 21 bin parça ayni yardım bulunduğunu vurguladı. "Emeği geçenlere teşekkür ederim," diyerek destek verenlere olan minnetini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Proje Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şube Başkanı Ali Öge, evlilik ve çeyiz yardımı projesinin gençler için umut olmayı hedeflediğini belirtti. Öge, projenin 9'uncusunu 15 Şubat'ta Malatya'da gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, projenin aile kurumuna katkı sağlamasının önemine dikkat çekti.

Yardım tırları, yapılan duanın ardından Malatya yönüne uğurlandı. Bu yardımların, depremzedeler için büyük bir moral kaynağı olacağı belirtiliyor.

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