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Konya'dan Sudan'a Yardım Tırları Uğurlandı

İHH Derneği, Sudan'daki insani krize karşı 4 tır dolusu gıda ve ihtiyaç malzesi gönderdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:09
Konya'dan Sudan'a Yardım Tırları Uğurlandı

Konya'dan Sudan'a Yardım Tırları Yola Çıktı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Konya'dan Sudan'a gıda ve temel ihtiyaç ürünleri taşıyan dört yardım tırını uğurladı.

İHH Yetkilisinden Açıklama

İHH'nın Konya Şube Müdürü Halil İbrahim Kılıç, Selçuklu temsilciliği önündeki uğurlama töreninde önemli bilgiler paylaştı. Kılıç, Sudan'da bir yıldan fazla süredir devam eden iç savaşın derin sonuçlarına dikkat çekti.

Kılıç'ın açıklamalarına göre, Sudan'da 25 milyon insanın, 14 milyonu çocuk olmak üzere, yardıma muhtaç durumda. Ayrıca, 18 milyon kişi gıda güvensizliği ile mücadele ediyor. Kılıç, dalgalanan güvenlik durumu, yağmalar, bürokratik engeller, yakıt sorunu ve şebeke aksaklıklarının insani yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığını belirtti.

İnsani Yardım Faaliyetleri

Bu zorluklara rağmen, İHH olarak 15 Nisan 2023'ten itibaren Sudan'da insani yardımlara devam ettiklerini vurguladı. Törenin sonunda, yardım malzemeleriyle dolu tırlar, dualar eşliğinde yola çıktı.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, gıda ve ihtiyaç...

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, gıda ve ihtiyaç ürünlerinden oluşan 4 tır dolusu malzeme, Sudan'a gönderildi.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, gıda ve ihtiyaç...

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, gıda ve ihtiyaç ürünlerinden oluşan 4 tır dolusu malzeme, Sudan'a gönderildi.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, gıda ve ihtiyaç...

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, gıda ve ihtiyaç ürünlerinden oluşan 4 tır dolusu malzeme, Sudan'a gönderildi.

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