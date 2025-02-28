Konya'dan Suriye ve Deprem Bölgesine 8 Tır İnsani Yardım Gönderildi

Konya'da, hayırseverlerin değerli katkılarıyla hazırlanan insani yardım malzemeleri, gıda, soba ve iftarlık paketlerini içeren 8 tırla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bu önemli yardım, Suriye'deki mülteciler ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşlarımız için büyük bir umut kaynağı oluşturdu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mevlana Kültür Merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, bu yardımların hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yardım tırlarından 3'ü Suriye'ye yönelirken, 5'inin hedeflerinin deprem bölgeleri olduğu belirtildi. Bu tırlar, Van, Bitlis, Tunceli, Muş, Bingöl, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elazığ illerine sevk edildi. Tüm bu yardımlar, afet zedelerin yaralarını sarmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konya'da hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan, gıda, soba ve iftarlık paketlerin yer aldığı yardım malzemeleri, 8 tırla Suriye ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere gönderildi.

Konya'da hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan, gıda, soba ve iftarlık paketlerin yer aldığı yardım malzemeleri, 8 tırla Suriye ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere gönderildi.