Konya'dan Tunceli'ye Gönderilen İki Yeni Otobüs Hizmete Girdi

Konya'dan Tunceli'ye Yeni Ulaşım Desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine tahsis edilen 2 otobüs, kentteki ulaşım sorununu azaltmak amacıyla hizmet vermeye başladı. Tunceli'de, vatandaşların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde yürütülen çalışmalar, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ring Seferleri Başladı

Otobüsler, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 ve 25 yolcu taşıma kapasitesine sahip şekilde Tunceli'ye gönderildi. Görevlilerce kente getirilen araçlar, günün belirlenen saatlerinde Cumhuriyet ve İnönü mahallelerine ring seferler düzenliyor. Bu yenilik, vatandaşların ulaşımını daha kolay ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni otobüslerin tahsis edilmesi ile birlikte Tunceli'de ulaşım sorunlarının çözüme kavuşması bekleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine tahsis edilen 2 otobüs, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine tahsis edilen 2 otobüs, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.