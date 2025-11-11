Konya Ereğli'de İş Hanı Çatısında Yangın: İtfaiye Müdahalesi

Konya Ereğli'de iş hanı çatısında yangın paniği

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan bir iş hanının çatısında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Olay yeri ve ihbar

Yangın, Atatürk Caddesi üzerinde, esnaf sitesi karşısında bulunan bir iş hanının çatısında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Müdahale ve gelişmeler

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Soruşturma

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

