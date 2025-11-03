Konya Ereğli'de kurt ağıla girip koyunu telef etti

Güvenlik kamerası anları kaydetti

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Kuzukuyu Mahallesinde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, ağıla giren bir kurt bir küçükbaş hayvanı telef etti. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde hayvanının telef olduğunu gören ağıl sahibi durumu yetkililere bildirdi. Olayın yaşandığı anlar ise kayıtlarla sabitlendi.

Görüntülerde kurdun duvarın üzerinden ağıla geldiği, bir süre çevreyi kontrol ettiği, ardından hayvanların arasına girerek paniğe yol açtığı görülüyor. Hayvanlar kaçışırken kurt, kenarda kalan bir hayvanı yakalayarak telef ediyor; bu anlar saniye saniye kamerada yer alıyor.

