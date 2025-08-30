DOLAR
Konya Ereğli'de Ölümlü Kaza: Devrilen Hafif Ticari Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde Kuzukuyu Kavşağı'nda devrilen 16 AUJ 287 plakalı hafif ticari araçta sürücü Tahir Başkan ve eşi Halime Başkan yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:37
Kaza ve müdahale

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, Tahir Başkan idaresindeki 16 AUJ 287 plakalı hafif ticari araç, Kuzukuyu Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Tahir Başkan ile araçtaki eşi Halime Başkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çiftin cenazeleri, gerekli işlemler için hastane morguna götürüldü.

