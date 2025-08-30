Konya Ereğli'de Ölümlü Kaza: Devrilen Hafif Ticari Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, Tahir Başkan idaresindeki 16 AUJ 287 plakalı hafif ticari araç, Kuzukuyu Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Tahir Başkan ile araçtaki eşi Halime Başkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çiftin cenazeleri, gerekli işlemler için hastane morguna götürüldü.