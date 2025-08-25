Konya Karapınar'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya Karapınar'da Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kaza Detayları

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada, M.B. (53) idaresindeki 63 AHM 296 plakalı otomobil ile N.K. (58) idaresindeki 11 UB 112 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza, Karapınar-Konya kara yolu üzerinde gerçekleşti. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile aynı araçta bulunan F.K., E.K., M.K., Z.K. ve C.K. yaralandı.

Hastaneye Kaldırılan Yaralılardan Biri Kurtarılamadı

Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan C.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.