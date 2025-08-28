DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,11 -0,61%
ALTIN
4.508 -0,61%
BITCOIN
4.627.947,1 -0,44%

Konya Karatay'da Baba ve 11 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya Karatay'da 25 Ağustos'ta araç içindeki baba M.K. (33) ve oğlu S.K. (11)'ye düzenlenen silahlı saldırının zanlısı Hıdır A. tutuklandı; 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:04
Konya Karatay'da Baba ve 11 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya Karatay'da Baba ve Oğluna Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Kısa süre sonra yakalanan zanlı adliyede tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, 25 Ağustos'ta bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda, 51 AEL 448 plakalı otomobil içindeki baba M.K. (33) ile oğlu S.K. (11) tabancayla saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden baba M.K., ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen araç ve içindeki tabanca, 26 Ağustos tarihinde Çatalhüyük Mahallesi'nde bulundu. Olayın zanlısı Hıdır A., saklandığı bir mısır tarlasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi. Hıdır A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Binali Yıldırım: TBMM'de "Terörsüz Türkiye" için Milli Dayanışma Komisyonu
2
Murat Emir: Milli Dayanışma Komisyonu 'Terörsüz Türkiye' İçin Çerçeve Bekliyor
3
Merz: Rus tehdidi Baltık Denizi'nde gerçek — Almanya NATO savunmasını güçlendiriyor
4
Rutte: Rusya Konusunda Naif Olunamaz — Kiev Saldırıları
5
Konya Karatay'da Baba ve 11 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Ankara'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası: Ç.E. Tutuklandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi