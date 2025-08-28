Konya Karatay'da Baba ve 11 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya Karatay'da Baba ve Oğluna Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Kısa süre sonra yakalanan zanlı adliyede tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, 25 Ağustos'ta bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda, 51 AEL 448 plakalı otomobil içindeki baba M.K. (33) ile oğlu S.K. (11) tabancayla saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden baba M.K., ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen araç ve içindeki tabanca, 26 Ağustos tarihinde Çatalhüyük Mahallesi'nde bulundu. Olayın zanlısı Hıdır A., saklandığı bir mısır tarlasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi. Hıdır A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.